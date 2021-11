Du 23 au 26 septembre dernier se tenait la 7e édition du Grand Nettoyage de Be WaPP. Une édition qui a cette année rassemblé 81 240 personnes, qui ont ensemble ramassé 126 tonnes de déchets. Un très beau résultat et une quantité de déchets ramassés par kilomètre qui diminue d’année en année.

La province de Liège n’a pas à rougir de ses résultats et surtout de l’investissement des Liégeois. Ainsi, sur le territoire provincial, 26 790 personnes ont participé à cette grande mobilisation et ont ramassé 4 126 sacs de déchets tout-venant et 2 722 sacs de PMC.

En parallèle, Be WaPP a également mené, cet été, une grande action de sensibilisation à la propreté publique dans les parcs et espaces publics liégeois.

En pratique, cette campagne s’articulait autour de deux axes principaux : l’installation de bâches aux trois entrées du parc de la Boverie et la mise en place d’équipes de médiateurs-propreté, composées de jobistes étudiants.

Les bâches avaient un triple objectif : sensibiliser les usagers au maintien de la propreté des lieux, rappeler la présence des différents îlots de tri installés dans l’ensemble du parc, ainsi qu’atteindre les jeunes avec des slogans et messages à impact fort.

Les équipes de médiateurs-propreté étaient quant à elles chargées de sensibiliser les jeunes usagers à la propreté publique, en échangeant conseils et bonnes pratiques. Véritables ambassadeurs, les médiateurs-propreté ramassaient également les déchets présents dans les espaces publics de la ville, tout en distribuant aux personnes présentes des toiles de pique-nique, se repliant en sacs-poubelles.

Diminution

Sur deux mois, les 10 étudiants présents en permanence ont collecté 165 sacs PMC et 238 sacs de déchets résiduels.

Be WaPP et la Ville de Liège ont également remarqué une nette diminution des abandons de déchets et un tri mieux respecté qu’auparavant. Des résultats positifs pour cette action, qui est la première du genre sur le territoire wallon.