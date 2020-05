La région Wallonne a dénoué les cordons de la bourse

Les répercussions de la crise sanitaire sont également lourdes de conséquences au niveau social. Les besoins en matière d’aide alimentaire augmentent considérablement pour les personnes les plus fragilisées mais aussi pour celles qui essuient des pertes de revenus. Il y a quelques semaines, les acteurs de terrain tiraient la sonnette d’alarme par rapport à des situations qui deviennent de plus en plus critiques.

Le Gouvernement wallon a donc décidé de consacrer une enveloppe exceptionnelle d’un million d’euros pour renforcer l’aide alimentaire urgente.

Pour répartir cette enveloppe, un appel à projets a été lancé auprès des opérateurs de terrain : les épiceries sociales, restaurants sociaux et CPAS de Wallonie. Sur les 181 candidatures reçues à la clôture de l’appel, 171 opérateurs ont été retenus (10 candidatures étaient irrecevables).

Dans la Province de Liège, 261 000 euros sont dégagés au profit 47 opérateurs :

20 opérateurs et 114.000 euros pour l’arrondissement de Liège et notamment plusieurs CPAS, l’abri de jour et l’armée du salut de Liège, l’asbl « Amon nos hôtes », la Régie des Quartiers de Chaudfontaine, « Un toit pour la nuit » à Seraing, « Accueil et partage » de Ougrée, la Maison Croix-Rouge d’Awans-Ans et « Racynes » à Haccourt ;

15 opérateurs et 78.500 euros dans l’arrondissement de Huy-Waremme dont la « Maison du cœur » de Hannut et différents CPAS ;

12 opérateurs et 68.500 euros pour l’arrondissement de Verviers et, entres autres, le Resto du cœur de Verviers et plusieurs CPAS.

Les moyens libérés serviront à récolter et acheter des denrées et des produits de première nécessité, préparer des repas, colis, bons alimentaires, chèques, etc.