A l’instar de bon nombre d’entreprises et d’organisations, Engie est passée du jour au lendemain en télétravail pour certaines fonctions, permettant ainsi de limiter la circulation du virus, mais entrainant une diminution des contacts sociaux. "Pour pallier cette situation, nous avons mis en place diverses actions pour fédérer les collègues, et recréer du lien", explique Olivier Desclée, porte-parole d’Engie. Parmi celles-ci "nous avons eu l’idée d’une activité décarbonisée sportive et partagée via notre page Facebook" : le Engie Summer Challenge.

En 2020, les collègues d’Engie se sont ainsi collectivement fixés pour objectif de parcourir 1 million de km à pied, à vélo ou en course à pied. Ce défi ayant remporté un franc succès avec 1024520 km parcourus par 1785 participants, Engie a décidé, pour l’édition 2021, d’aller un pas plus loin en doublant le défi à 2 millions de km, et l’engagement de planter en Belgique plus de 4000 arbres ou plants de haie une fois l’objectif atteint. "Ce défi a été relevé avec brio avec plus de 2133000 km parcourus par 2398 collègues", se félicite Engie qui entend être neutre en carbone d’ici 2045. "Cette action renforce le lien entre mobilité douce, lutte contre le changement climatique et la promotion de la biodiversité".

© Tonneau

Diverses essences

Sur les 4000 plants qu’Engie s’est engagé à financer, 1300 ont été plantés en Flandre, dans la vallée du Beverbeek (Ninove) et 2700 plants au bois de la Julienne, à Hermalle-sous-Argenteau (Visé).

Pour la plantation de ces derniers, Engie a fait appel à Sylva Nova, un bureau international de gestion forestière créé en 1994 et basé à Liège. "Il s’agit ici de la restauration d’une forêt existante sur une surface de 1,2 hectare, fortement touchée par le scolyte et la chalarose. La forêt ne fournissait plus rien de bon", explique Pierre Hermans, fondateur de Sylva Nova, au cours d’une visite de terrain. "Nous l’avons renettoyée et reboisée avec sept à huit essences différentes, résilientes au changement climatique", et permettant de pérenniser les buts poursuivis : amélioration de la biodiversité, et capture du CO2.

Parmi les espèces plantées pour le reboisement, on retrouve 1800 plants de chêne sessile, chêne pubescent, charme, tilleul, alisier et du sapin de Bornmuller. "Chaque plant bénéficie d’une protection individuelle contre le chevreuil, très présent ici".

Sylva Nova a également procédé à la plantation de 900 plants "en mélange d’aubépine, érable champêtre, noisetier, fusain, viorne, sorbier", sur 500 mètres de haies. "C’est bon pour la biodiversité, mais aussi le paysage". Un panneau explicatif a été installé pour les promeneurs à l’entrée de la parcelle, certifiée FSC, une certification rare en Wallonie.

Ouvert au public, le bois de la Julienne, idéalement situé à 15 km de liège et 15 km de Maastricht, et longé par un chemin de promenade, est en effet très fréquenté.

Propriétaire de la parcelle, Sylva Nova s’est engagé à entretenir celle-ci.