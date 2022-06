La cour d’assises de Liège a condamné vendredi Laurent Silien, un Liégeois âgé de 38 ans, à une peine de 28 ans de prison. Il avait été déclaré coupable d’avoir commis un vol avec violences et le meurtre de sa compagne Karine Iskounene.

Les faits pour lesquels Laurent Silien a été déclaré coupable s’étaient déroulés à Neupré le 3 juillet 2019 en début de soirée. Karine Iskounene, âgée de 56 ans, avait été frappée de plusieurs coups de batte de base-ball. Une somme de 9 000 euros et sa carte de banque lui avaient aussi été dérobées. Laurent Silien avait été confondu par les éléments scientifiques de l’enquête.

Jeudi, le jury l’a déclaré coupable d’avoir commis un vol avec violences et le meurtre de sa compagne Karine Iskounene. Les jurés avaient fait une distinction entre la scène de vol et la scène de meurtre.

Lors des débats sur la peine, l’avocat général Fabienne Bernard avait requis une peine de 35 ans d’emprisonnement contre Laurent Silien. Mais le jury l’a finalement condamné à une peine de 28 ans de prison.

Personnalité

Dans la motivation de leur décision, le jury et la cour ont tenu compte de circonstances atténuantes liées à l’enfance difficile de Laurent Silien. Ils ont considéré le caractère défaillant de ses parents et leur absence de soutien au moment de la construction de sa personnalité.

Le jury et la cour ont aussi tenu compte de l’extrême gravité des faits ainsi que des violences et de l’acharnement exceptionnel manifesté par l’accusé lors des faits. Ils ont encore tenu compte de la nécessité de faire prendre conscience à l’accusé du caractère fautif de son comportement, de l’important traumatisme causé aux proches de la victime, dont ses filles, et de la personnalité de l’accusé telle que décrite lors des débats.