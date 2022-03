L’élan de solidarité continue pour accueillir les réfugiés qui fuient les bombardements russes en Ukraine. Plusieurs communes lancent des collectes de dons et recensent les habitants volontaires pour accueillir des familles. Des informations transmises au secrétariat d’État à l’Asile et la Migration, qui assure la coordination de l’aide belge.

À Sprimont, 28 personnes sont arrivées à l’Hospitalité Notre-Dame à Banneux et seront prochainement hébergées dans des ménages sprimontois. "Ces personnes sont arrivées de manière disparate, en voiture", une maman et son enfant, mais aussi des groupes de cinq ou six personnes, nous explique le bourgmestre Luc Delvaux. "Elles ont directement été hébergées au sanctuaire à Banneux", qui avait déjà accueilli des sinistrés lors des inondations. "Treize couples volontaires se sont manifestés pour les accueillir chez eux. Nous avons réalisé une réunion publique mardi soir avec eux et nos services afin de leur expliquer le fonctionnement de l’hébergement, dans quoi ils s’engagent, les formalités…" Les réfugiés doivent d’abord s’enregistrer au centre de crise Bordet à Bruxelles, avant de demander leur carte A (carte d’identité provisoire) auprès des services communaux. Pour l’heure, "nos deux éducateurs ont un lien constant avec les volontaires et les traducteurs pour réaliser le maillage entre les réfugiés et les accueillants".

Si 28 personnes ont trouvé refuge, la commune fait une nouvelle fois appel à la générosité afin de trouver une structure appropriée pour une famille de cinq personnes : une grand-mère, un couple et leurs enfants de 5 et 7 ans. Si vous avez une proposition de logement adapté à cette famille, prendre contact via info@sprimont.be ou au 04/382.18.91.

Douze places à Saive

À Blegny, les discussions sont en cours entre le bourgmestre Marc Bolland et le bourgmestre de Trooz Fabien Beltran pour préparer douze logements supplémentaires pour accueillir les familles ukrainiennes sur le site de la caserne de Saive.