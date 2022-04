L'Union des rescapés du Génocide des Tutsi (URGT ASBL), les Territoires de la Mémoire ASBL et la Ville de Liège collaborent chaque année pour commémorer les victimes du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda en 1994.

Ces deux dernières années, les cérémonies commémoratives n’ont pas pu avoir lieu comme d’habitude à cause des mesures sanitaires liées à la pandémie de la covid-19. Seuls quelques rescapés ont pu se recueillir par vidéo-conférence. Le samedi 23 avril, la 28e commémoration des victimes du génocide aura lieu en présentiel, mettant à l'honneur "les familles totalement décimées afin qu’elles ne soient jamais oubliées."

"Commémorer les victimes du génocide est une occasion de rappeler au monde que nous devons rester vigilant, faire le nécessaire pour lutter contre l’idéologie génocidaire et ainsi veiller au devoir de mémoire", souligne la Ville de Liège.

Cette commémoration sera particulièrement spéciale cette année puisque la stèle commémorative promise par les autorités liégeoises sera inaugurée. "C’est un geste fort pour les rescapés du génocide des Tutsi du Rwanda d’avoir un lieu de mémoire dans l’espace public. Cette stèle sera installée dans le parc d’Avroy, à proximité du Monument National à la Résistance."



"Nous saluons également le travail mémoriel réalisé par les élèves de l’Athénée Léonie de Waha à travers le projet Rwandha. Cela témoigne de l’engagement et du soutien de notre ville dans la préservation et la transmission de la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsi."

Le projet Rwandha est un travail original (ce type de projet n'ayant jamais été mené au sein de l'école), artistique et engagé de 300 étudiants de 5e et 3e année. "La volonté est de rendre hommage aux victimes du dernier Génocide du XXe siècle et d'aborder l'Afrique par le truchement d'un biais rarement pris dans l'enseignement : le Rwanda, ancienne colonie belge."

Le projet a été accompagné de A à Z par l’artiste plasticien Bruce Clarke qui a servi de coach tant sur le fond de la thématique que pour la forme (comment aborder le travail de mémoire de manière artistique ?). Outre Bruce Clarke, le projet a été animé par des artistes comme le réalisateur Patrick Séverin, le sculpteur Thomas Kestelin et la scénographe Ludivine Nys, entre autres...

A l’occasion de cette cérémonie, l'œuvre originale de Bruce Clarke, intitulée "Femme Debout", sera inaugurée, sur la façade de l'Athénée ( https://www.uprightmen.org/ ).



Programme

Le rassemblement aura lieu dès 13h au « Monument National à la Résistance, avenue Rogier à Liège. Il sera suivi de l'inauguration de la plaque commémorative du génocide des Tutsi, avec prises de parole et dépôts de fleurs.

Le cortège partira ensuite dès 14h pour rejoindre l’Athénée Léonie de Waha, boulevard d’Avroy 96 à Liège.

La cérémonie aura lieu de 14h30 à 16h30. Elle débutera par le témoignage de Marie Niyonteze, autrice du livre “Retour à Muganza”, suivi d'une lecture, par les enfants de l’URGT, des noms de familles décimées.

Plusieurs personnes prendront ensuite la parole : le représentant de l’ASBL “Les Territoires de la Mémoire” ; l’artiste plasticien Bruce Clarcke ; Anne-Marie Ikirizaboro présidente de l’ASBL « Union des Rescapés du Génocide des Tutsi » ; et S.E.M. Dieudonné Sebashongore ambassadeur de la République du Rwanda.

S'ensuivra la présentation du projet “Rwandha” par les élèves de l’Athénée Léonie de Waha.

La cérémonie sera rythmée par des moments d’expression artistique par Monsieur Innocent Mugwaneza.



De 16h30 à 18h30 aura lieu le vin d’honneur et la visite libre de l’exposition Rwandha, réalisée dans le cadre du projet pédagogique mené par les élèves de l’Athénée Léonie de Waha.

L'événement prendra fin à 19h par une veillée commémorative à l'Institut Saint-Laurent, rue Saint-Laurent, 29 à Liège.