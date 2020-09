L’opération solidaire du Grand Café a clôturé sa grande action…

L’action de solidarité lancée en mars dernier par le Grand Café de la Gare de Liège-Guillemins et qui s’est terminée le 31 mai dernier, organisée dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, a fait le bilan... et ce mercredi 9 septembre, le solde des fonds récoltés était redistribué à différentes associations locales ainsi qu’à la recherche médicale.

Pour rappel, c’est sur base d’une initiative portée et financée par le groupe Uhoda, la direction et les équipes du Grand Café de la Gare que cette action de solidarité avait débuté dès les premiers jours du confinement. Objectif : fournir des repas à des publics précarisés en mettant en place des partenariats avec les associations de terrain dont l’action était rendue compliquée par la crise sanitaire du Covid-19.

"Nous avons rapidement été sensibilisés par le fait que les associations de terrain se trouvaient confrontées à un contexte inédit et extrêmement compliqué sur les plans humains, matériels et financiers", explique Stéphan Uhoda, propriétaire du Groupe Uhoda et concessionnaire du Grand Café de la Gare. "Nos infrastructures étaient disponibles et notre personnel désireux d’apporter de l’aide à ceux qui en avaient le plus besoin. C’est de là que notre projet est né."

Pendant plus de 2 mois, les équipes du Grand Café de la Gare et plus de 50 bénévoles se sont relayés, 7 jours sur 7, pour confectionner des repas variés. Aux côtés des équipes du Grand Café, un grand nombre de fournisseurs se sont également joints à l’opération via des dons alimentaires et matériels. In fine, 500 repas quotidiens ont pu être livrés dès le mois d’avril, lorsque le rythme de croisière fut atteint ; 29 311 repas ont donc pu être distribués à plus de 20 associations situées dans l’arrondissement.

Et 37 250 euros...

Sur le plan budgétaire, l’action a été financée grâce à un montant de 200 000 € versé par le groupe Uhoda sur un compte spécifique créé pour l’opération. Ce budget initial a été complété par des contributions d’entreprises locales et de citoyens désireux de participer à l’action. Le compte est à présent clôturé et, comme annoncé lors du lancement de l’action de solidarité, le solde de 37 250 € va être reversé intégralement, pour moitié du solde et à parts égales entre elles à des œuvres travaillant en faveur des personnes précarisées ainsi qu’à un fonds de recherche médicale qui soutiendra plus particulièrement un projet mené dans le cadre du Covid-19 par le CHR Citadelle, conjointement avec le CHU de Liège.