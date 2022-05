Liège Pour sa seconde édition, la Fête des stations du tram prend ses quartiers dans le parc d’Avroy le week-end des 21 et 22 mai. Le samedi de 14 à 22 h et le dimanche de 11 à 17 h 30, à proximité du Trinkhall Museum. Une occasion de se rencontrer, de s’informer et de s’amuser juste à côté de la future station de tram Charlemagne. La programmation s’annonce 100 % liégeoise avec du slam, des concerts, des spectacles de magie, des expositions, des animations interactives, un château gonflable, sans oublier la participation des comités de quartier. Un bar et des foodtrucks seront également à disposition. Le programme complet sera mis en ligne très prochainement sur letram.be.