C’est en écho à la Journée internationale des Droits des Femmes du 8 mars et en résonance avec, son grand frère, les Journées du Patrimoine, que l’événement des Journées du Matrimoine sera une nouvelle fois organisé à Liège, ce samedi 5 mars précisément. Comme l’indique l’échevine de l’Égalité Femmes-Hommes Christine Defraigne, l’événement a pour objectif "de faire (re)découvrir les biens, matériels ou immatériels, revêtant une importance patrimoniale, urbanistique ou historique déclinés au féminin, hérités des femmes".

Afin de mettre en lumière l’héritage des femmes dans notre société, qu’il soit urbanistique, historique, architectural ou social, plusieurs moments seront donc proposés au public.

Trois parties

En matinée, de 10 h à 12 h, un atelier numérique WikiMatrimoine sera animé par Apolline Vranken et Manon Brulard, en partenariat avec l’ULiège. Le but de cet atelier virtuel est de renforcer la présence des pages Wikipédia renseignant des figures féminines belges, et plus particulièrement liégeoises, et ayant un lien avec l’Université de Liège.

De 14 h à 16 h, une après-midi de rencontres, d’échanges, de démonstrations, d’interactions avec deux artisanes, Charlotte Martin (taille de pierre) et Evy Lenoir (couverture de toiture) est organisée à l’échevinat, En Féronstrée (94).

Enfin, de 18 h à 19 h, une visio "autour de Louise de Bettignies, figure féminine emblématique lilloise", sera donnée par Élise Julien, docteure en Histoire et spécialiste de Louise de Bettignies.

M.B.