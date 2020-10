Plus de 7 millions d’euros viennent d’être accordés aux infrastructures sportives wallonnes pour le troisième trimestre 2020 par le ministre wallon Jean-Luc Crucke. La liste des nouveaux subsides accordés aux infrastructures sportives a été publiée. Ces subsides sont attribués aux communes et clubs wallons pour leur permettre d’entretenir et de développer leurs infrastructures sportives.

11 projets liégeois

Pour ce troisième trimestre 2020, 38 projets ont été retenus : 5 pour le Brabant Wallon, 7 pour le Hainaut, 11 pour Liège, 7 pour le Luxembourg et 8 pour Namur. Les projets issus de la province de Liège obtiennent un subside total de 3,529 millions d’euros.

Voici les projets dont il est question : aménagement d’une structure gonflable sur deux terrains au Tennis Club du Haut-Clocher, rénovation des terrains de tennis du Tennis Club de Hamoir, construction d’un terrain de hockey synthétique et d’un club house au Hannut Hockey Club, remplacement du revêtement de sol de la salle polyvalente du hall omnisports de Visé, rénovations diverses au complexe sportif Les Templiers à Donceel, rénovations diverses au hall des sports de Marchin, remplacement du revêtement de sol de l’espace multisport de Hermalle-Sous-Argenteau, aménagement d’un module de streetworkout au Parc Marie-Louise à Verviers, rénovation et extension des installations du Tennis Club au CS de Visé, rénovation de la plaine de jeux de Waimes, et, enfin, l’aménagement d’un espace multisports, d’une plaine de jeux et d’un terrain de pétanque rue Emile Lerousseau à Liers.

La construction d’un terrain de hockey synthétique et d’un club house le Hannut Hockey Club est le projet le plus important, avec un subside de 1,2 million d’euros. "Le club compte actuellement 241 membres et aligne 18 équipes dont 12 équipes de jeunes et 6 équipes séniors mais il ne dispose d’aucune infrastructure. Cette situation est compliquée, particulièrement pour l’organisation des entraînements, des stages et des tournois", relate-t-on du côté du cabinet du ministre wallon.