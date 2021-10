C’est désormais une tradition à Liège, lors de la semaine de l’arbre, qui se déroulera cette année du 20 au 28 novembre, ce sont plusieurs milliers d’arbres de différentes essences qui seront distribués par l’échevinat de la Transition écologique de Gilles Foret. Concrètement, 1 500 arbres (1 230 gros calibres comme noyers, érables ou bouleaux et 300 fruitiers basse tige, pruniers, pommiers, poiriers, cerisiers) sont à réserver et 2 000 petits fruitiers (groseilliers, framboisiers, cassissiers) sont à venir prendre sans réservation le samedi 27 novembre de 9 h à 16 h. Informations sur la page liege.canopée.be ou au 04/238.33.88. Cette action s’inscrit dans l’ambitieux plan Canopée, annoncé par la Ville de Liège et qui sera dès lors officiellement lancé en novembre de cette année.

Pour rappel en effet, le plan Canopée - du nom de cette couverture végétale d’une forêt - prévoit, sur le territoire de la ville de Liège, la plantation de 24 000 arbres à l’horizon 2030.

Contrer les inondations

"La volonté de Liège est en effet d’adapter le territoire aux conséquences du changement climatique grâce aux arbres plantés en ville", explique Gilles Foret, qui cite l’augmentation de la température et les effets d’îlots de chaleur connus lors de précédentes périodes de canicules mais aussi la dégradation de la qualité de l’air, l’augmentation d’intensité des phénomènes météorologiques et notamment… les risques d’inondations.

Plus pertinent en ville

Par "nature", c’est en ville ou dans un milieu urbain dense que les effets du réchauffement se feront le plus sentir, poursuit l’échevin, raison pour laquelle le plan Canopée à Liège se veut pertinent pour lutter contre ce réchauffement.

"En 2020, Liège a lancé la première étape du plan Canopée en confiant à des experts une mission d’appui scientifique visant à réaliser un cadastre actuel de la Ville de Liège, à identifier les objectifs à atteindre à l’horizon et à définir les quartiers où il faut planter en priorité. Les 3 500 arbres distribués gratuitement par la Ville de Liège dans le cadre de la Semaine de l’arbre s’inscrivent donc totalement dans cette dynamique".

© abd

En 2012, Gilles Foret (pas encore échevin) sensibilisait déjà la Ville à la plantation d'arbres, place St-Lambert.