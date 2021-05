Estimant que les différents clubs sportifs et autres associations locales ont fortement souffert durant la crise du Covid, les autorités communales d’Esneux ont décidé de consacrer une enveloppe de 30 000 euros pour soutenir les associations sportives, culturelles, sociales, socio-culturelles, patriotiques et environnementales. Chaque association de l’entité pourra prétendre à une aide financière qui sera déterminée sur base d’un règlement d’octroi de subsides qui comprend plusieurs critères d’éligibilités comme les dépenses engagées pour lutter contre le Covid au sein de l’association, l’impact de la crise sur les activités récurrentes ainsi que les frais fixes qui ont été payés alors qu’il n’y avait pas de recettes en retour. En fonction du nombre de demandes, une répartition équitable de cette enveloppe de 30 000 euros sera établie. Pour toutes informations, les responsables d’associations doivent contacter l’administration communale via l’adresse courriel : info@esneux.be. M.B.