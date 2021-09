C’est en 1991 que l’ASBL hannutoise "Collectif Logement" voit le jour, à l’initiative de l’Action Vivre Ensemble, de travailleurs sociaux, membres de mouvements d’éducation permanente et de personnes bénévoles, engagés socialement dans la région de Hannut.

30 ans plus tard, l’association est reconnue en tant qu’APL - Association de Promotion du Logement - et SIS - Service d’Intégration Sociale - et emploie huit travailleurs. Elle s’adresse à un public en situation de difficultés et de précarités diverses, qu’elles soient sociales, financières, psychologiques, familiales, temporaires ou de longue durée.

À ce jour, des centaines de personnes de la région sont passées par les logements et les ateliers de l’association. C’est aussi une petite trentaine de logements à bas loyers, un accompagnement social soutenu auprès de chaque locataire, une permanence logement, une liste hebdomadaire de logements disponibles dans le parc locatif privé, etc.

Plus globalement, le Collectif reste un lieu d’accueil pour se poser, parler, partager une émotion, obtenir un repas, prendre une douche…

Les festivités se tiendront le vendredi 1er octobre dans les locaux et jardins de l’association, en présence ministre du Logement, Christophe Collignon, des autorités communales hannutoises, et du Conseil d’administration du Collectif.