Ainsi que 14,5 millions pour le déblaiement ou pour toute autre action sur le terrain…

Au total, 202 communes sont donc éligibles sur 262 au Fonds des Calamités… c’est dire l’ampleur des inondations qui ont sévi dans notre pays. En province de Liège précisément ce sont 84 communes qui sont éligibles sur un total de… 84 ! Alors que des dizaines de milliers de Liégeois s’activent toujours, deux semaines après la catastrophe, à évacuer les déchets charriés par les eaux, le Gouvernement wallon a donc annoncé ce mardi une série de mesures visant à soutenir les populations sinistrées…

Relogement

En matière de relogement, le ministre du Logement Christophe Collignon a ainsi proposé d’adopter les modalités d’octroi d’une première tranche de 27 premiers millions, des 50 millions d’euros dégagés. Ces montants sont destinés à aider les communes et CPAS pour financer le relogement des personnes sinistrées. On précise que le calcul a été établi sur base d’un premier rapport et des différents chiffres récoltés ces derniers jours par les Gouverneurs : nombre de personnes inondées, sinistrées, impact sur le domaine public etc.

Ainsi, les communes de Trooz, Limbourg, Pepinster, Theux, Verviers, Liège, Esneux et Chaudfontaine recevront un montant de 2 millions d’euros chacune tandis qu’Aywaille, Comblain, Dalhem, Spa et Olne recevront un montant de 500 000 euros.

213 logements publics évacués

En matière de relogement toujours, Christophe Collignon a validé les modalités d’octroi