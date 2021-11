Ce mercredi, un mois après la marche pour la climat Back To The Climate et quelques jours après l’inauguration du premier entrepôt d’Alibaba à Liege Airport, les slogans "A bas Alibaba" et "+ d’avions, + de béton, que du travail précaire, ils vont tout foutre en l’air" ont tonné sur la place Saint Lambert, à Liège. A l'initiative du Front Stop Alibaba & Co, 250 personnes ont en effet manifesté afin de montrer leur détermination face à "la fuite en avant du gouvernement wallon".

© dr

"La COP 26 risque de se conclure sur un nouveau constat d’échec" expliquent les organisateurs de la manifestation. "Au rythme actuel, nous sommes très loin de pouvoir éviter les pires conséquences du réchauffement climatique. Qu’à cela ne tienne ! Au même moment, à Liege Airport, la filiale logistique du géant chinois du e-commerce Alibaba inaugure le premier entrepôt de ce qui doit devenir son principal hub logistique européen. Un projet qui va éloigner encore plus la Wallonie – ainsi que la Belgique et l’Europe – de ses objectifs (déjà insuffisants) en matière de réduction des GES, et plus largement de transition écologique et sociale". © dr

En outre, en parallèle à cette manifestation, une campagne d’interpellation des ministres concerné.es est également lancée sur le site internet du Front Stop Alibaba & Co, via la proposition d’un envoi massif de courrier. L’occasion pour le collectif de réaffirmer sa revendication prioritaire : la mise en place immédiate d’un moratoire sur tous les projets d’extension de l’aéroport de Liège, "le temps de réaliser une véritable étude d’incidences globale et de mener un débat public et démocratique sur la place de la logistique dans notre modèle de développement".

Ce rassemblement s'est déroulé dans une ambiance bon enfant, aucun incident n'ayant d'ailleurs été à déplorer.