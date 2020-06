Cette action a eu un écho important à Liège.

Vendredi à midi, 300 policiers se sont réunis devant la stèle de l’hôtel de police de Liège, rue Natalis, pour dénoncer le lynchage médiatique et les amalgames, dont sont victimes les policiers du pays.

Les représentants des forces de l’ordre étaient nombreux, vendredi, devant l’hôtel de police de Liège. 300 policiers rassemblés en deux rangs se faisant face, ont symboliquement déposé leurs menottes au sol. L’assemblée a ensuite observé une minute de silence avant d’applaudir.

Une action symbolique également suivie par le Chef de Corps de la police de Liège, Christian Beaupère, pour qui participer à l’événement était une évidence. « Je suis policier depuis 44 ans et on a de plus en plus de mal à exercer notre métier. Nous subissons un lynchage sur les réseaux sociaux, dans les médias et au quotidien des policiers se font insulter dans la rue et même cracher dessus. C'est donc un signal d'alarme, mais aussi un message d'incompréhension. On ne peut pas comparer la police belge et celles des États-Unis », a indiqué le Chef de Corps avant de clôturer « nous sommes les garants de la démocratie, laissez-nous faire notre métier ».