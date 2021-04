Fin février, Les responsables du centre commercial de la Médiacité ont eu l'idée de lancer un projet pour le moins original auprès de toutes les écoles fondamentales de la province de Liège : confectionner un maximum d’origamis pour démontrer aux enfants, mais également à toutes et tous, que les petits gestes cumulés dans un but commun donnent un résultat de grande ampleur.

En un mois, près de 50 écoles, avec un total de plus de 3.000 élèves, ont répondu à l’appel et réalisé plus de 40.000 origamis. C’est ainsi que 2.250 mètres de guirlandes d'origamis ornent, depuis ce lundi matin, la toiture du centre pour une réouverture en couleurs sous la bienveillance du Printemps.", expliquent les responsables du centre.

Le centre commercial est de nouveau accessible sans rendez-vous et dans le respect des normes sanitaires.