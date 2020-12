Baris, 44 ans, a écopé de 5 ans de prison ferme et d’une arrestation immédiate pour avoir dirigé la culture d’une importante plantation de cannabis à Boncelles. Le tribunal a également décidé de la confiscation de 150 000 euros.

Baris a cultivé 3 234 plants de cannabis ! Des faits qu’il a commis en compagnie d’autres hommes. Le 11 septembre 2018, la police a effectué une perquisition au n°52-56 de la rue Nicolas Fossoul à Boncelles. Deux hommes se trouvaient sur place. Une arme à feu a été découverte sous le lit d’un des suspects. Huit cent cinquante grammes de fleurs de cannabis étaient en train de sécher au sol.

Alors que la police est occupée à réaliser la perquisition, un autre homme s’est présenté à l’adresse et s’est dirigé vers la chambre qu’il occupait à l’endroit. La police y a retrouvé un gilet pare-balles, mais aussi un fusil d’assaut. Selon les estimations, la plantation pouvait rapporter 545 100 euros par production et en tenant compte du bail signé le 1er janvier 2017, les lieux ont pu contenir pas moins de six productions ! Le compteur électrique des lieux avait été ponté au départ de la cabine haute tension. La plantation était également munie d’une alarme anti intrusion.

Baris a été reconnu par d’autres protagonistes du dossier comme étant "le Kurde qui donnait des ordres". Malgré ses dénégations, le tribunal l’a reconnu comme étant le responsable de la plantation. Il a notamment recruté les jardiniers dans un café aux Pays-Bas et les a mis en rapport avec ceux qui gardaient la plantation.