Infrastructures L’université liégeoise a fait le choix de rénover plusieurs bâtiments contrairement à d’autres.

Cette semaine, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a validé une liste de projets qui seront soutenus via le Fonds de relance européen (Next Génération EU), a annoncé le Gouvernement. Des projets consacrés précisément à la rénovation de dix bâtiments universitaires sur les campus francophones. Et parmi ces dix bâtiments, cinq font partie de l’Université de Liège (ULiège).

"Certains bâtiments universitaires francophones sont vieillissants et doivent être modernisés", a indiqué la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny. "Le Gouvernement a, dans le cadre du Plan de relance européen, pris la mesure de ce défi. 35 millions d’euros du plan de relance européen seront investis dans la construction ou la modernisation de 10 infrastructures universitaires, dont 5 à l’ULiège pour un montant de près de 10 millions d’euros. Ces bâtiments constitueront des poumons verts au cœur des campus".