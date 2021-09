Inondations La patronne du Tricotin évacue avec son mari ce qu’il reste de son commerce sinistré.

Dans le quartier d’Ensival, sur la commune de Verviers, plus d’un mois après les inondations, on continue de panser les plaies. Si la vie a (presque) repris son cours normal en cette rentrée scolaire, les maisons éventrées ou écroulées, et commerces dévastés rappellent encore le sinistre de mi-juillet. Engins de chantier, entrepreneurs privés et ouvriers communaux s’activent pour continuer à déblayer les gravats et réparer ce qui peut l’être dans l’urgence, sous un brouhaha presque assourdissant, comme un lendemain de guerre.

Non loin de la Grand-Place, Monique (67 ans) et Dominique (70 ans) s’activent en ce mercredi matin brumeux pour évacuer le plâtras enlevé des murs de brique de leur commerce entièrement sinistré "Le Tricotin". "On a dû déshabiller les murs pour leur permettre de sécher plus vite et empêcher l’apparition de champignons", explique Dominique tout en jetant avec sa pelle le plâtras dans le container installé sur la chaussée. "De nombreux bénévoles, surtout du nord du pays, sont venus nous aider, on ne les remerciera jamais assez."