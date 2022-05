Vendredi matin, environ 4 000 personnes ont convergé vers la place Saint-Lambert pour manifester en faveur du pouvoir d’achat et ce, à l’initiative de la FGTB et de la CSC.

Selon les deux syndicats, cette augmentation du pouvoir d’achat passera par la modification de la loi de 1996 qui limite l’augmentation salariale à maximum 0,4 %.

"Il y a une inflation très importante, mais même quand les entreprises font beaucoup de bénéfices, ce qui est le cas d’un certain nombre de grandes entreprises, nous ne pouvons pas négocier des augmentations de salaire au-delà de 0,4 %. Le salaire minimum interprofessionnel garanti en taux horaire dépasse à peine les 10 euros. Avec 0,4 % dessus, quand vous devez faire un plein d’essence, ça ne représente absolument rien du tout," a fait remarquer à l’agence Belga Joël Thone, président de la FGTB de Liège-Huy-Waremme.

Rendez-vous le 20 juin

Les syndicats demandent également au gouvernement des mesures structurelles de blocage sur une série de denrées. "On voit l’explosion des prix de l’énergie et on voit aussi toute une série de produits qui suit cette courbe-là. On attend des mesures du gouvernement, d’une part sur la hausse des salaires et d’autre part sur le blocage des coûts de ces matières," ajoute Jean-Marc Namotte, secrétaire fédéral de la CSC en province de Liège.

"Cette société tient encore debout grâce à la richesse produite par les travailleurs. Les partenaires sociaux et le gouvernement doivent comprendre que l’urgence sociale est là. L’augmentation des charges fixes des ménages dépasse allègrement les indexations. Les travailleurs doivent choisir entre chauffer et se déplacer, c’est inacceptable. Et pendant ce temps, les patrons vont faire du lobbying au gouvernement pour obtenir un saut d’index" a regretté Gaston Merkelbach, le président de la CSC liégeoise.

Les syndicats fixent d’ailleurs rendez-vous le 20 juin prochain à Bruxelles pour une grande manifestation nationale.