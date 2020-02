Le parquet général a requis mardi devant la cour d’appel de Liège une peine de 4 ans de prison contre un Liégeois âgé de 45 ans poursuivi pour avoir commis une double tentative de meurtre.

Le prévenu avait porté des coups de couteau à des adversaires dans le cadre d’un conflit né après une brouille entre adolescents. Deux familles avaient été opposées après que leurs enfants adolescents se sont disputés au sujet d’histoires de filles. Les deux familles entretenaient une certaine rancœur au point que les parents de ces adolescents avaient participé à alimenter un climat de menaces.

Dans un parc d’Aywaille…

Après une scène opposant les jeunes, le prévenu avait décidé d’intervenir et d’aller au contact des trois adolescents. Ces jeunes avaient été menacés avec un couteau dans un parc d’Aywaille le 4 novembre 2018. Le prévenu s’était aussi rendu chez la famille adverse le 18 novembre 2018 pour s’expliquer avec elle dans un climat toujours tendu.

Confronté à deux adversaires réactifs et sous influence d’alcool et de cannabis, le prévenu avait sorti un canif et leur avait porté des coups. Un homme avait été touché au coude mais l’autre avait reçu deux coups de couteau dans la région du foie.

En première instance, les faits avaient été requalifiés en coups et blessures volontaires. Mais le parquet a fait appel et a sollicité la qualification des faits en tentatives de meurtre. L’avocat général a insisté sur la manière dont les coups ont été portés et a sollicité une peine qui ne doit pas être inférieure à 4 ans de prison...

La défense, Me Solfrini, a plaidé la qualification des faits en coups et blessures et a sollicité une peine ramenée à 2 ans de prison. L’arrêt sera prononcé le 3 mars.