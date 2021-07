epinster a été rudement touchée par les intempéries et inondations survenues dans la province les 14 et 15 juillet derniers. Plusieurs milliers d’habitants ont dû quitter leur maison, envahie par les eaux. D’autres n’ont pas eu cette chance, ensevelis sous les décombres de leur maison. De nombreuses habitations représentent un danger devront aussi être abattues. Ce mercredi, on parlait d’une quarantaine...

Aujourd’hui, la mobilisation des bénévoles, structurée par la commune, se poursuit pour nettoyer les zones sinistrées. La commune a également ouvert le hall Jean Simon au centre de la commune pour permettre aux sinistrés ces derniers, encore sous le choc de cet épisode meurtrier, d’y récupérer ce dont ils ont besoin : habits, produits de nettoyage, matériel de premiers soins… Des douches et WC sont en outre mis à disposition dans ce centre névralgique. Des bénévoles continuent également de toquer de maisons en maisons pour alimenter les Pépins en eau et nourriture. Nombreux sont toujours privés de gaz et d’électricité.