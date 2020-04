Calogero et Salvatore, pizzaiolos, voulaient se rendre utiles et faire plaisir. C’est pleinement réussi.

Solidarité, entraide et soutien ne sont pas de vains mots en cette période chahutée de nos vies. Les exemples se multiplient. Calogero (le fils) et Salvatore (le père) Mendolia, tenanciers de ‘la Pizzeria’, nom de leur établissement à Liège, n’ont pas voulu rester les bras croisés malgré la difficulté du moment. "Cela fait six ans que l’on est installé et, lors de chaque anniversaire, on gâte un peu nos clients. Hélas, l’anniversaire tombe le 16 avril et l’on était fermé. Dès lors, un jour, à table, on s’est lancé un défi tout en se voulant utiles".

C’est ainsi qu’est donc née l’idée de fournir gratuitement, ce jeudi, 400 pizzas (des margherita avec olives) aux membres du personnel de l’hôpital du Mont Legia, qui vient de connaître une ouverture sacrément mouvementée. "S’acclimater et être opérationnels dans des locaux qu’ils ne connaissaient pas a accru la difficulté de leur mission", signale Calogero. "Voilà pourquoi nous avions envie de leur offrir un petit bonheur. De plus, nous qui avons l’habitude de longues journées de travail, on se sent un peu inutile. Puis, vu que l’on reprend les ventes à emporter ce vendredi, cela nous fera un bel exercice, un sacré échauffement".

En effet, livrer 400 pizzas…chaudes relève du défi ! Dès lors, le duo de pizzaiolo a trouvé la parade. "On en fournit 250 ce midi et 150 pour le souper. Cela nécessite cependant une sacrée organisation. Mon papa et moi avons commencé à cuire ensemble avant que je ne vienne amener la première fournée au Mont Legia. Ce midi, on a fait la route entre le restaurant et l’hôpital à trois reprises afin que chaque bénéficiaire puisse manger chaud. Trois livraisons sont effectuées entre 11h30 et 12h30".

Une cadence infernale nécessitant une organisation parfaite. "On n’a pas le temps de boire un café, c’est sûr ! Après deux mois d’arrêt, cela fait du bien de retrouver nos cuisines. D’autant plus que l’accueil de notre proposition a été salué positivement. Par le personnel di Mont Legia et par deux fournisseurs qui ont directement accepté d’apporter leur contribution lorsqu’on leur a présenté le projet. Et nous, on prend du plaisir à leur faire ce petit plaisir".

Les membres du personnel ont savouré à sa juste valeur cette petite pause dans leur cadence infernale actuelle. D’autant que la livraison contenait également 400 petits sucrés comme dessert…