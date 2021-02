La Commune de Chaudfontaine a décidé de lancer cette année son premier budget participatif. Au total, c’est un montant de 48 000 euros "pour mieux vivre ensemble au sein des villages" qui a été mobilisé.

Concrètement, l’idée est de faire vivre ce budget en réalisant des projets rassembleurs d’un montant maximal de 8 000 euros, et ce, pour chacun des villages de Chaudfontaine, Vaux-sous-Chèvremont, Ninane, Beaufays, Embourg et Mehagne !

"La ligne de conduite de ce budget est la cohésion sociale. Les projets devront donc répondre à cet objectif en créant du lien, en favorisant le dialogue, en imaginant des espaces d’échanges", précise-t-on à la commune de Chaudfontaine…

"Les citoyens peuvent également participer en suggérant des idées et en votant pour le projet qui leur semble le mieux répondre aux besoins de la collectivité."

En pratique, les étapes du processus qui se déroulera tout au long de l’année 2021 sont les suivantes : une campagne d’idées en février (sur jeparticipe.chaudfontaine.be ou sous format papier via les boîtes à idées disponibles dans les services de l’administration, les pharmacies et les boulangeries et même aux centres des villages).

Concertation et débat

Les tendances par village seront communiquées ; un appel à projet, du 15 mars au 23 avril, à raison d’un projet par collectif de minimum cinq personnes, visant à améliorer le vivre ensemble dans son village ; une analyse de la recevabilité et de la faisabilité des projets par l’administration (voir le règlement à ce propos sur la plateforme citoyenne) ; une concertation lors de laquelle les porteurs de projet de chaque village rencontrent le comité de village pour débattre, échanger et peut-être créer des synergies ; et enfin le vote des citoyens qui seront informés par village des projets remis pour leur quartier (vote en ligne mais aussi via des urnes dispatchées dans la commune).

Pour des infos complémentaires : jeparticipe.chaudfontaine.be/04/361.56.37. et commune@chaudfontaine.be...