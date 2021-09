48 heures pour créer, de manière collective, des solutions aux défis climatiques, c'est l'objectif du ClimathonLiège qui se déroulera du 28 au 30 octobre prochains. Il s'agit de rassembler des idées en vue de développer des projets visant à faire de Liège une ville plus verte, plus durable et agréable à vivre en s'attaquant aux défis climatiques qui la touchent directement.

L'événement se déroulera en deux temps, du 28 octobre (à partir de 17 h 45) au 30 octobre (jusque 17 h 45), et s'adresse à "des jeunes créatifs, des entrepreneurs en herbe et expérimentés, des experts motivés et des partenaires engagés qui se rassembleront afin de relever ensemble 3 challenges", précisent les organisateurs du VentureLab, un éco-système de soutien à l'entrepreneuriat à destination de tous les étudiants et des jeunes diplômés des institutions de l'enseignement supérieur du pôle académique Liège-Luxembourg.

Après la constitution des équipes, les solutions imaginées seront envisagées avec l'aide d'experts et de coachs de manière à les concrétiser. Solutions qui devront être finalisées le dernier jour en vue de leur présentation.

"Les porteurs de projet auront la possibilité d'être soutenus pour concrétiser leurs idées en devenant incubés du VentureLab. Une fois le comité d'admission réalisé, ils pourront ainsi bénéficier de tous les outils pour créer, lancer et pérenniser leur projet entrepreneurial via, notamment, du coaching personnalisé par des entrepreneurs expérimentés, des formations, des opportunités multiples de développer son réseau professionnel ainsi que la mise à disposition d'espaces de coworking", poursuivent les organisateurs.

Si vous souhaitez agir en faveur du climat, rendez-vous sur le site Internet du VentureLab pour en apprendre davantage sur ce hackathon entrepreneurial et s'y inscrire.