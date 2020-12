La Ville de Liège, poursuivant des objectifs tant environnementaux qu’économiques, entend procéder au renouvellement complet de son parc d’éclairage public.

Ainsi, depuis 2014, la Ville et son gestionnaire de réseau de distribution (Resa) ont mené plusieurs campagnes de remplacement au moyen de nouveaux luminaires équipés de Led. Ces programmes ont principalement concerné le centre-ville, Jupille, Grivegnée et Wandre. Dans ce cadre, sur les 20 000 luminaires que compte le territoire, plus de 2 000 ont déjà été renouvelés, soit plus de 10 % du parc.

Cette fin d’année marque l’aboutissement de l’étude préalable au plan de remplacement de l’éclairage public énergivore de près de 15 000 luminaires par la technologie Led, économiquement avantageuse et écologiquement respectueuse.

Les travaux consécutifs commencent en 2021 et dureront jusqu’en 2025. L’investissement global de ce plan représente un montant de 5,7 millions dont 4,8 millions à charge de la Ville. Pour 2021, le budget communal dégagé est de l’ordre de 1 million.

Ceci dit, la facture annuelle pour les luminaires remplacés diminuera de 75 %. Une économie à ce point substantielle que le retour moyen sur investissement pour ces opérations est estimé à 5 ans. Ainsi peut-on considérer qu’à l’issue de la dernière année du plan, l’investissement global de l’année 2021 sera déjà complètement amorti !

Dimming

Les quartiers principalement concernés par la phase 2021 sont les quartiers d’Outremeuse, de Bressoux, de Chênée, d’Angleur et du Sart-Tilman. Ces chantiers s’articulent autour et en parfaite coordination avec le chantier du tram dont les quartiers traversés par son trajet bénéficieront, dans ce cadre, également du renouvellement de leur éclairage public.

À l’issue du plan, on évalue que l’économie annuelle en consommation sera d’approximativement 1 000 MWh, ce qui équivaut à la non-émission de plus de 300 tonnes de CO2. Une telle économie est comparable au rejet en CO2 de 300 vols Bruxelles/New York, aller-retour !

À terme, les dispositifs pourront de surcroît accueillir la technologie du dimming qui permet de réguler la luminosité en fonction de moments stratégiques sans en altérer l’efficience, notamment au cœur de la nuit.

Outre une économie de 75 % sur la facture annuelle liée à l’éclairage public, on notera aussi la pérennité du système Led. En effet, du fait de leur longévité, les sources lumineuses ne nécessitent plus de remplacement régulier.

En marge du plan de renouvellement, il est à noter que le patrimoine liégeois bénéficie également, et de façon progressive, d’améliorations, grâce notamment à la technologie LED. À ce titre on signalera le renouvellement de l’éclairage du parc de la Boverie prévu au printemps 2021. Celui-ci sera appliqué sur 55 nouveaux candélabres caractérisés par un style épuré et intemporel parfaitement adapté pour intégrer avec discrétion tout en le rehaussant le contexte tant historique que bucolique du parc de la Boverie.

Le montant de cet investissement s’élève à 280 000 €. Ce remplacement intervient ainsi à la suite de la rénovation en cours des cheminements du parc. Notons enfin que le renouvellement de l’éclairage du parc du Jardin botanique intègre aussi l’étude actuelle sur son futur réaménagement.