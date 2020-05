Les experts ont en outre mis en avant la psychopathie du prévenu

Le tribunal correctionnel de Huy vient de condamner un homme à cinq ans d'emprisonnement pour le viol de sa petite-fille en 2014 à Clavier. Au mois d'août 2014, M.N., né en 1957 et résidant à Modave, avait demandé à la fillette née en 2006 de le rejoindre dans un lit. Le grand-père avait alors notamment passé sa main sous les sous-vêtements de la petite et frotté son sexe. Une scène expliquée par la victime à ses parents et la police deux ans plus tard après que cette dernière ait séjourné une nouvelle fois chez le Modavien. Un témoignage jugé hautement crédible par un expert bien que le sexagénaire ait contesté les faits.

Un rapport de l'UPPL, Unité de Psychopathologie Légale, a également mis en évidence la personnalité psychopathique du prévenu, ayant une tendance au mensonge, à la manipulation et avec peu d'empathie.

Vendredi, le tribunal correctionnel de Huy a condamné M.N. à une peine d'emprisonnement de cinq ans. Le grand-père a également été reconnu coupable d'attentat à la pudeur sur une dame âgée bénévole pour la Croix-Rouge. Le tribunal a également ordonné l'arrestation immédiate du sexagénaire suite à la demande du Parquet, craignant que l'homme ne tente de se soustraire à la peine prononcée.