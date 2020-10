Fin de la semaine dernière, les enquêteurs de la Police Judiciaire Fédérale de Liège ont mené six perquisitions ( Saint- Nicolas, Seraing et Poulseur ) visant une association de malfaiteurs albanais actifs dans la culture de cannabis.

Sur les six adresses visées en région liégeoise, quatre d’entre-elles abritaient des plantations dont deux en pleine activité et deux autres munies de l’installation nécessaire pour démarrer une nouvelle culture.

Sous réserve d’un décompte plus précis, avec une capacité totale de production avoisinant les 2500 plants (dont 1500 étaient déjà en pleine croissance), on peut estimer une production d’au moins quatre-vingt kilos de cannabis pour l’ensemble des sites soit un bénéfice pouvant s’élever à plus de 300 000 €.

Sans retrouver cette somme, les enquêteurs ont néanmoins mis la main sur un peu plus de 60 000 €. Les éléments du dossier ont également permis de mettre en évidence qu’il ne s’agissait ni des premières récoltes ni des seules plantations dans lesquelles certains des intéressés avaient déjà été impliqués.

Au terme des perquisitions, 2 armes de poing ont été saisies. Les armes en question étaient de facture récente.

Cinq personnes ont été placées sous mandat d'arrêt et comparaîtront demain devant la chambre du conseil.