Stavelot Coo > La centrale de Coo souffle ses 50 bougies en 2022. Un lieu de production d’électricité devenu un incontournable en Belgique.

"La centrale de Coo, c’est notre Ferrari." C’est ainsi que résume Thierry Saegeman, le CEO Engie, l’importance et la rapidité de mise en œuvre de la production d’électricité de la centrale de pompage-turbinage de Coo. Une centrale qui au fil des ans est devenue importante sur le paysage électrique belge.

Et en cette année 2022, cette centrale fête le 50 anniversaire de sa création. "Nous célébrons ce vendredi l’anniversaire d’un composant essentiel du système énergétique belge, continue Thierry Saegeman. La centrale de Coo contribue à l’équilibre de notre système électrique en temps réel. Conçue à l’origine pour couvrir les pointes de consommation en début et fin de journée, Coo permet aujourd’hui de compenser les variations de production renouvelable intermittente qui occupe une place de plus en plus importante dans le mix énergétique belge, et ce sans combustion, ni consommation d’eau. Elle est le complément idéal du premier producteur d’énergie verte du pays que nous sommes et contribue à notre ambition d’accélérer la transition vers une économie neutre en carbone, grâce à une réduction de la consommation d’énergie et à des solutions plus respectueuses de l’environnement."