Inondations Filip, de Bruges, aura passé sa 50e journée d’aide ; il est percu comme un véritable héros.

Depuis quelques semaines, on l’appelle le "Crack de Bruges", du nom du titre reçu de la part d’un hebdomadaire flamand et de ses lecteurs… mais ici, dans les zones sinistrées par les inondations en province de Liège, les nombreuses personnes qui l’ont côtoyé l’appellent "simplement" Filip… de Bruges. Filip Vanden Berghe est en effet originaire de la Venise du Nord mais, depuis plusieurs années nous confie-t-il, il ressent un attachement profond à la Wallonie et à la convivialité de ses habitants. Alors cet été, lorsqu’il a compris dans quelle détresse se trouvaient des dizaines de milliers de familles, il n’a pas hésité à traverser le pays pour venir en aide aux victimes. Et bien qu’il soit enseignant de profession (en français), son aide n’a pas cessé à la rentrée scolaire. Que du contraire… il s’apprête d’ailleurs à effectuer sa 50e mission ce vendredi 18 février. Un véritable héros du 21e siècle…