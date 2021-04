Cela fait désormais plus d’un an que le pays subit un confinement imposé par les autorités eu égard à la crise sanitaire. Et parmi les secteurs qui souffrent, excepté durant l’été dernier, celui du tourisme figure en bonne place.

Lequel fait grise mine dans la mesure où l’interdiction des voyages non essentiels a été prolongée. De quoi saper le moral des gérants d’agences telles qu’Ornella Travel, basée à Liège et spécialisée dans les voyages culturels et circuits accompagnés.

Actif dans le domaine depuis une trentaine d’années, Jean-Christophe Michel revient sur cette année. "Au départ, passé le choc de la pandémie, on ne pensait pas que ça allait durer autant de temps", exprime-t-il. Et de faire référence à d’autres "crises" plus ou moins récentes qu’il a eues à gérer (Sras, Zika, Ebola…).

"Je me souviens aussi de l’éruption de ce volcan islandais qui a paralysé le trafic aérien et provoqué des difficultés de rapatriement des voyageurs." Évoquant le premier confinement, il fait la comparaison avec l’Horeca et parle d’une "fermeture complète du secteur".

Quant au deuxième confinement, peu de changement le concernant puisque l’agence est restée fermée. "On est autorisés à rouvrir, mais pour faire quoi, puisqu’on n’a plus rien à vendre ?", se demande--t-il.

Jean-Christophe Michel fait état de 7 dossiers traités par l’agence depuis janvier contre entre 300 et 400 en temps normal. "Les trois premiers mois sont bons d’habitude puisque les clients réservent généralement leurs séjours à l’avance."

Il épingle aussi l’annulation des salons des vacances. "Il n’y a aucune perspective et l’incertitude est importante." Et ce n’est pas l’éclaircie intervenue durant l’été dernier, où la part belle a été faite aux courts séjours, qui est de nature à le rassurer.

"Nous avons encore 500 bons à valoir en attente, soit plus de 500 000 euros." La plupart consistant en des acomptes déjà versés et ayant permis de payer les billets d’avion et les prestataires à l’étranger. "Il y a eu des bons corona émis par le gouvernement mais ils ne sont pas encore tous garantis."

Et de déplorer un renvoi de balle du fédéral vers la Région. La solution pourrait venir de la création d’un fonds spécial. "Si on demande de rembourser le reste des bons à valoir, c’est la faillite assurée." Et un retour à la normale ne se profile pas…