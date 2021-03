Social C’est le résultat d’un comptage réalisé par 27 organisations de première ligne.

Le 29 octobre dernier, sur l’initiative de la Fondation roi Baudouin, des chercheurs de Lucas KU Leuven et de l’ULiège, en collaboration avec la Ville de Liège, le CPAS et le Relais Social du Pays de Liège, associations et bénévoles, soit 27 organisations de première ligne, ont recensé les personnes en situation de sans-abrisme et d’absence de chez-soi dans la ville de Liège alors fortement impactée par la crise sanitaire, avec pour objectif de mieux comprendre les différents profils de personnes sans-abri. Un comptage en rue a aussi été réalisé la nuit du 28 octobre.

Les résultats révèlent que sur 500 personnes dénombrées, 422 sont adultes et 78 enfants, avec une majorité d’hommes (70,6%). Il s’agit principalement de personnes isolées sans enfants (71,8%), âgées entre 30 et 59 ans. 22% ont un droit de séjour temporaire et 29 % sans. Ils vivent principalement dans la rue ou en foyer d’hébergement. Dormir dans des lieux non conventionnels (tentes garages, squat...) est, pour beaucoup, une réalité quotidienne. Mais les chiffres sous-estiment les catégories de "sans-abrisme caché" (loger chez un ami, squats...) ainsi que les femmes, les détenus, ou personnes hospitalisées.