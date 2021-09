Ce vendredi, le ministre wallon du Logement et des pouvoirs locaux Christophe Collignon, accueilli par le bourgmestre de Blegny Marc Bolland et l'échevine Florence Westphal, a annoncé le versement d'un premier subside régional dans le cadre du dossier de la Caserne de Saive, à savoir 589.000 euros pour l'aménagement de la place de la Haute Saive. "Nous allons pouvoir maintenant réunir le comité d'accompagnement citoyen et travailler en concertation avec la population pour préciser le projet en cours", a indiqué le bourgmestre sur sa page Facebook qui se réjouit de cette nouvelle.



Un centre d'hébergement pour sinistrés?



Par ailleurs, dans le cadre du relogement des sinistrés des inondations, le ministre a pu constater le potentiel de la caserne (ainsi que du centre d'hébergement de Blegny Mine). "Un nouveau contact à ce sujet est prévu rapidement pour voir comment avancer aussi rapidement et aussi concrètement que possible", précise Marc Bolland.



Pour rappel, le 16 septembre, le ministre Dermargne signait l’arrêté de reconnaissance du projet de rénovation de la Caserne de Saive comme périmètre de rénovation urbaine. Une reconnaissance longuement attendue par la commune qui pouvait ainsi prétendre à des subsides pour aménager les espaces publics de sa caserne rachetée en 2014 à la Défense pour 13,5 millions d’euros. Depuis, la commune a déjà vendu plusieurs parcelles au secteur privé pour financer le projet. Le site est devenu un espace d’accueil pour les PME.