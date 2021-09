Après un énorme succès rencontré lors des éditions précédentes, la Liège Virtual Week revient pour sa 5e édition dans la galerie commerciale Médiacité Liège, boulevard Raymond Poincarré, depuis ce lundi jusqu'au 18 septembre. L’occasion pour le grand public de découvrir ou redécouvrir les différentes technologies immersives déjà bien présentes dans nos activités du quotidien.

Quatre expériences

L’événement, proposé par l’ASBL IMAGE&3D Europe créée à l’initiative de l’Université de Liège en 2010, est soutenu cette année par Digital Wallonia et la Province de Liège. Il met en avant quatre expériences de réalité virtuelle et augmentée, présentées par le centre de réalité virtuel liégeois HollloH et le couple d’artistes Frédéric Durieu&Nathalie Erin. Au travers de ces expériences, petits et grands pourront ainsi profiter d’un premier contact avec les différentes applications en termes de technologies immersives, mais aussi découvrir les opportunités liées à ces dernières.

Pour cette édition, la Liège Virtual Week propose son traditionnel cinéma de réalité virtuelle, une exposition de tableaux vivants, un voyage dans les nuages sur une balançoire et une course sur une planche de skateboard, le tout en réalité virtuelle.

Le cinéma VR met en avant une sélection de courts-métrages 360°, tous nominés ou gagnants au festival des Awards de Stereopsia, où les meilleurs contenus immersifs recevront un Grand-Duc de Crystal du Val Saint Lambert en décembre.

L’accès à l’événement et à ses animations est 100 % gratuit. À noter qu’Image&3D Europe est l’organisateur du Forum Mondial de l’immersion, Stereopsia.