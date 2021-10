Inondations Les travaux de curage nettoyage, d’Eupen à Chênée, vont également débuter.

En marge des travaux de sécurisation des berges de la Vesdre pour lesquels la Région a débloqué près de 11 millions, un autre marché était également évoqué sur la rivière meurtrie : celui relatif au curage et au nettoyage, opération également nécessaire après les inondations de mi-juillet. Pour ces travaux, c’est un montant de 6,6 millions d’euros hors TVA qui est prévu, précisément pour le curage et nettoyage de 10 portions du bassin de la Vesdre et une portion du bassin de la Lesse.

"Nous travaillons bien sûr depuis le début sur cette problématique", explique Sébastien Gaillez, directeur des cours d’eau non-navigables au SPW, "et donc les gros bouchons ou ce qui posait vraiment un problème ont déjà été enlevés mais le but de ces nouvelles opérations est vraiment d’enlever les déchets qui restent encore dans la rivière. Nous pensons qu’il n’y a plus de déchet du genre carcasse de voiture mais on ne sait jamais, par contre il y a encore un travail au niveau du lit de la rivière. Il s’agit d’enlever tous les risques potentiels".