Inondations Chaudfontaine s’apprête à rénover et remettre sur pied ses bâtiments publics.

Six mois après les inondations, l’aide aux sinistrés se poursuit à Chaudfontaine. "On a fait toutes les visites technico-sociales des foyers afin d’évaluer les besoins de chaque famille, que ce soit financier, administratif, psychologique, social, technique comme les électroménagers…", nous explique le bourgmestre Daniel Bacquelaine. En tout, 1200 visites ont été réalisées, sur base de rendez-vous pris par les sinistrés. "C’était utile pour avoir un état des lieux des différents besoins et organiser les aides".

Actuellement, 320 repas chauds, préparés au Centre hospitalier du Bois de l’Abbaye, à charge de la commune, sont encore distribués chaque jour, sur trois sites : Source O Rama, l’Église de Vaux, et place Toussaint Balthasart.