Liège Grâce à ce subside régional, Liège inscrit 53 projets, à réaliser d’ici 2024.

En avril 2021, le Gouvernement wallon approuvait le cadre général d’une politique intégrée de la Ville en Wallonie… et y consacrait d’emblée une somme de près de 240 millions d’euros. Une belle surprise pour les Villes qui pouvaient ainsi disposer d’une enveloppe conséquente et disponible immédiatement. Liège, plus grande métropole wallonne, empoche quelque 50 millions d’euros, à quoi il faut ajouter 20 % de part communale… Ce montant précis de 60,558 millions d’euros doit donc permettre la réalisation de 53 projets. À ce montant vient s’ajouter un budget de 8,4 millions pour la réhabilitation de sites à réaménager sur le territoire de la ville. Ce lundi 6 septembre, le Collège communal a présenté au conseil communal son plan d’action, à réaliser (pour obtention des subsides) à l’horizon 2024…

Rénovation énergétique des bâtiments.

C’est le poste le plus conséquent (35 % du budget soit 26 millions). Ici, une attention particulière est portée aux différents halls omnisports (Bressoux, Clajot, Outremeuse, Grivegnée) et aux crèches (Droixhe, Chênée, Grivegnée, Burenville), mais pas seulement. Dans ce volet, on retrouve la rénovation de l’hôtel de ville au niveau des châssis (plus d’un million) ou encore deux millions pour la rénovation de logements…