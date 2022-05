héron Les emplacements sont situés sous le pont de l’autoroute, à Lavoir.

Les travaux d’aménagement ont démarré il y a tout juste un an. Ils sont désormais terminés et offrent 64 places de parking, sous le viaduc de l’autoroute, à Lavoir. Les premières voitures viennent de s’y garer. Il ne restait plus qu’à inaugurer ce parking d’écovoiturage en espérant que les automobilistes délaisseront le terre-plein sous le pont.