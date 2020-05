C'est la somme libérée par la Fondation Léon Fredericq, le CHU de Liège et l’ULiège

Depuis plus de 30 ans, la Fondation Léon Fredericq, Fondation Hospitalo-Universitaire à Liège, soutient les médecins et les chercheurs dans leur combat contre toutes les maladies, notamment celles liées à l’apparition de virus émergents. Plus convaincue que jamais du bien-fondé de son action, la Fondation Léon Fredericq a rapidement décidé de lancer un appel à projets destiné à soutenir des Recherches portant sur le COVID-19.

Lancé le 24 mars, cet appel à projets a connu un énorme succès avec le dépôt de 20 brillants projets fondamentaux et cliniques portés non pas uniquement par des virologues ou infectiologues, mais aussi par des pneumologues, gynécologues, néphrologues, généticiens, oncologues, hématologues et bien d’autres, mobilisés et unis dans la lutte contre le coronavirus. Un engouement porteur d’espoir dans un contexte difficile.

A l’issue de l’évaluation réalisée par des commissions scientifiques, la Fondation Léon Fredericq a décidé de soutenir 13 projets au sein du CHU de Liège et de l’Université de Liège pour un montant total de 650.000 €, grâce à des moyens financiers qu’elle a pu mobiliser à l’urgence venant principalement de legs et dons dédiés à la recherche médicale mis à disposition par des fonds associés. Des projets ambitieux, innovants, porteurs d’excellence et de créativité, collaboratifs, mais surtout et toujours des projets en faveur du patient.

Pour faire face à la situation critique et se montrer réactive, la Fondation Léon Fredericq a fait le choix de mettre en place une procédure d’urgence dans le cadre de cet appel à projets. Pari réussi ! Les subsides dédiés à ces 13 projets seront d’ores et déjà disponibles à partir de ce lundi. Objectif ? Faire évoluer au plus vite les connaissances du monde médical sur le COVID-19 et ainsi pouvoir ensemble le combattre au mieux.

Vous souhaitez en savoir davantage sur la Fondation Léon Fredericq, son actualité, ses objectifs ? Nous vous donnons RDV dès aujourd’hui sur le nouveau site de la Fondation ! www.fondationleonfredericq.be .

Vous y trouverez toutes les informations utiles si vous souhaitez les encourager à poursuivre leurs efforts pour que chercheurs et médecins continuent à combattre les maladies.

Le numéro de compte que chacun doit connaître est le BE16 2400 7780 1074 (en communication : CC 4012 Fondation Léon Fredericq).