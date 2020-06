C’est une première depuis quatorze ans ! Majorité et opposition ont travaillé en équipe sur un plan de relance local de l’économie afin d’aider les secteurs fortement impactés par la crise sanitaire et redonner du pouvoir d’achat aux Waremmiens, tout en redynamisant la ville.

Représenté par les voix de l’échevin de l’Économie et du Commerce Hervé Rigot (PS), de l’échevin des Sports et de la Culture Julien Humblet (PS) et des deux chefs de file Raphaël Dubois (Pour Waremme) et Yves Berger (Walter), qui se sont réjouis de l’ouverture du collège, le conseil communal a présenté avec fierté ce vendredi le projet commun.

Le plan s’est construit au terme de deux commissions, de quatre groupes de travail mais aussi d’une consultation des commerçants, de l’Horeca et de contacts avec d’autres communes. Trois axes de mesures ont été définis : court, moyen et long termes. "Ce sont trois niveaux flexibles qui vont évoluer dans le temps en fonction de l’expérience, de l’impact positif ou négatif et du contexte", spécifie l’échevin de l’Économie.

La plus importante mesure prise au premier niveau concerne la mise à disposition du chèque "Wawa". Inspiré de ce qui se fait dans d’autres communes, ce chèque sera distribué à l’ensemble des ménages et d’une valeur proportionnelle à la composition de ceux-ci : 30 euros par adulte et 15 euros par enfant. Ce chèque pourra être utilisé "auprès de tous les commerces qui ont été obligés de fermer, qu’il s’agisse du secteur commercial, Horeca, culturel, sportif ou associatif ", explique Raphaël Dubois.

Au total, près de 250 commerces sont concernés par la mesure, pour un budget total de 500 000 euros. Un système de QR Code permettra au commerçant de facturer l’achat. "Un Waremmien pourra très bien se rendre chez un commerçant puis aller boire un verre avec son chèque. Nous avons voulu un maximum de flexibilité." En tout, près de 12 000 chèques seront envoyés par voie postale aux Waremmiens, qui auront jusqu’au 31 octobre pour les utiliser.