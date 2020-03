Ce jeudi, le conseil communal de Liège examinera le marché de travaux relatif à la rénovation complète de l’infrastructure abritant la piscine d’Outremeuse, le Centre Sportif d’Outremeuse (CSOM).

Pour rappel, fin 2015, le Gouvernement wallon avait initié un Plan piscines visant à favoriser la rénovation de piscines publiques. Une enveloppe de 55 millions était dégagée à cet effet, ainsi que la possibilité de disposer de prêts à taux zéro. C’est dans ce cadre que la Ville de Liège a décidé d’inscrire deux dossiers d’importance. Les projets de rénovation des bassins de Grivegnée et d’Outremeuse, avec l’objectif d’offrir à terme trois piscines publiques neuves ou rénovées sur le territoire liégeois et ce avec celle de Jonfosse.

Le Centre sportif d’Outremeuse, bâtiment datant de 1978, est un site accessible 7 jours sur 7 et composé de divers pôles d’attraction. Au-delà de la piscine qui comprend 2 bassins, l’un de 25 m sur 15 m et l’autre de 15 m sur 10 m et génère plus de 100.000 entrées par an, le complexe comprend aussi une salle de sport dédiée entre autres au basket, au volley ou au badminton, mais aussi une bibliothèque communale et un atelier créatif. Par souci de cohérence et d’homogénéité, c’est notamment la rénovation de l’enveloppe globale du complexe et non pas celle de la seule piscine qui intègre le dossier de la Ville.

Dans le cadre du Plan piscines, le projet répondra à divers critères établis par la Région. Le premier critère concerne les économies d’énergie et la réduction de l’empreinte carbone dans un souci de développement durable. Cet aspect a entraîné des études circonstanciées relatives notamment au principe de cogénération, d’isolation et de régulation des systèmes de chauffe.

Un 2e critère concerne l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ce concept vaste vise tout type de déficiences ou de difficultés vis-à-vis de l’accès au complexe et s’étend entre autres aux personnes peu mobiles (sujettes à un handicap, femmes enceintes…), aux personnes mal voyantes ou souffrant de troubles de l’audition ainsi qu’aux personnes présentant des problèmes d’orientation.

Le troisième critère à rencontrer consiste dans la réduction de l’utilisation de chlore. À cet effet, le placement de lampes UV de déchloramination intègre le projet.

Sécurité des usagers

Le quatrième critère vise à favoriser l’apprentissage de la natation et la pratique sportive de compétition ou de loisir. Ce volet concerne notamment le réaménagement et la rénovation des vestiaires individuels ou collectifs. Les espaces de douches et de rangement ainsi que la qualité des parois et des fonds de bassins sont aussi concernés, de même que l’amélioration de l’acoustique du hall de bassins.

La sécurité des usagers est aussi prépondérante. Ainsi, l’installation d’un système d’aide à la prévention des noyades au moyen de caméras couvrira les deux bassins. Ce système, semblable à celui dont bénéficie la piscine Jonfosse, offre un outil complémentaire aux maîtres-nageurs dans le cadre de l’exercice de leur fonction au quotidien.

Le marché concernant tant la piscine que "l’enveloppe" globale du bâtiment du CSOM aboutissent in fine à une estimation budgétaire de 7,6 millions d’euros.