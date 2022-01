La commune d’Oupeye avait déjà anticipé l’idée en faisant participer les citoyens au réaménagement de la place de la Station à Houtain dont le choix s’était porté sur des bacs potagers. Aujourd’hui, la commune va plus loin en lançant le premier budget participatif en dégageant un montant de 70 000 euros, à raison de 10 000 euros maximum par projet.

Peuvent y participer : les ASBL, les collectifs citoyens composés de minimum trois personnes, et les coopératives. "On a voulu permettre aux citoyens de participer davantage au processus de décision, de recréer du lien dans leur quartier, dans une commune qui reste à visage humain, commente le bourgmestre Serge Fillot. On remarque un réel engouement lorsqu’il s’agit de participation citoyenne."

Parmi les critères imposés, les projets doivent répondre au principe de durabilité et de réplicabilité, être soutenus par les citoyens, et s’inscrire dans au moins une des trois thématiques suivantes : environnementale (qui contribue à la réduction des pollutions, développe l’économie circulaire, une meilleure gestion des déchets, la protection de la biodiversité ou l’amélioration de la qualité des eaux) ; sociale (qui favorise le lien entre les citoyens, diminue les inégalités sociales…) ; bénéfique pour le cadre de vie (qui améliore ou embellit l’espace public).

La commune a fait appel à Be Planet, qui bénéficie d’une expertise en la matière, pour l’accompagner dans cette dynamique. Une soirée d’information est prévue le 17 février (de 18 h à 20 h), ainsi que des ateliers le 10 mars (de 18 h à 20 h) "pour aider les citoyens à rédiger leur projet", spécifie l’échevine de la Participation citoyenne Cindy Caps.

Les citoyens peuvent rentrer leurs idées et émettre leurs remarques jusqu’au 31 mars via la plateforme https://citoyen.oupeye.be. "Un jury identifiera la pertinence des projets et sélectionnera ceux qui seront retenus."

L’annonce des lauréats est planifiée en mai.