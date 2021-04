Le plan Grand Froid activé par la Ville de Huy le 24 novembre 2020 a pris fin avec l’arrivée du printemps. En mettant en œuvre son Plan grand froid, la Ville a apporté une aide à ceux qui en avaient le plus besoin. Avec ses partenaires, elle a mis des services à disposition des personnes les plus fragilisées durant l’hiver. Et en cette année, la crise du Covid a rendu les besoins encore plus criants.

Le service prévention et plus particulièrement son équipe Huy Clos, qui a coordonné ce plan, proposaient de nouveaux services : un bar à soupe et un bar à café, une machine à lessiver et un sèche-linge, une douche et un frigo solidaire accessibles du lundi au vendredi de 9 h à 16 h et le samedi de 9 h à 14 h. En offrant ces nouveaux services, la Ville s’efforçait de répondre à des besoins qui avaient été exprimés sur le terrain.

Afin de permettre à ces différentes initiatives de fonctionner pleinement, un appel aux dons avait été lancé. Des vêtements en bon état et pour tous les âges, des produits d’hygiène et des denrées alimentaires étaient demandés et les Hutois ont répondu présent.

Soutien continu

L’équipe Huy Clos, qui avait installé la structure d’accueil dans ses locaux de la rue de la Résistance, a reçu en moyenne 12 personnes par jour, soit +/-700 passages depuis le 24 novembre. 70 personnes différentes ont profité des services offerts. Ceux-ci ont pu être proposés grâce au soutien et aux dons : de la Croix-Rouge (qui a livré 360 litres de soupe), de nombreux commerces et Hutois, de la pharmacie Pharmavrai (point de dépôt), de l’armée (soutien logistique). Qu’ils soient tous remerciés de leur générosité.

Le plan Grand Froid est clôturé mais la Ville de Huy, via son service prévention et son équipe Huy Clos, notamment en maintenant l’accès à la douche, à la machine à lessiver, au sèche-linge et au frigo solidaire, ainsi que le CPAS, continuent à soutenir les citoyens les plus fragilisés.

À partir du 1er avril, l’équipe Huy Clos du service prévention est disponible gratuitement du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et sur rendez-vous via le 085/23.66.03.