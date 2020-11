Situé en plein cœur du zoning industriel des Hauts-Sarts, le restaurant "Les Petites Bulles" s’est vu contraint, comme tous les établissements Horeca, de fermer une nouvelle fois ses portes temporairement le 19 octobre dernier, suite aux nouvelles mesures visant à ralentir la propagation du coronavirus. Si l’activité en salle est fermée, le restaurant à la cuisine semi-gastronomique continue toutefois de proposer des plats à emporter du lundi au samedi. Une initiative lancée dès mars dernier et poursuivie depuis par le jeune chef Jérémy Ceulemans (31 ans), de sorte

En cette période particulière, "nous avons une pensée pour le corps médical qui est en première ligne chaque jour", exprime le chef cuisinier, qui a souhaité leur apporter un peu d’aide en lançant l’opération "Les Petites Bulles solidaires". "Mon frère travaille dans un service de gériatrie en section Covid. Je sais que pour eux la situation est très difficile. À l’époque, j’avais cuisiné pour son service. Je me suis dit cette fois : ‘autant faire la même chose mais pour tout le monde’." Et d’ajouter que si la situation n’est pas rose, "cela ne sert à rien de se plaindre. C’est aussi une manière de rester actif et de montrer qu’on est solidaires".

Concrètement, dès mardi, le chef prévoit de livrer 700 plats dans quatre hôpitaux liégeois : CHR de la Citadelle, CHU Les Bruyères, CHU Sart-Tilman et CHC Mont Légia. Pour financer cette opération "les bénéfices récoltés lors de nos ventes de plats à emporter seront intégralement reversés pour la préparation des plats". Un appel aux dons est également lancé via l e compte : BE19 0018 1322 2212 (communication : Solidarité). "On va cuisiner ce dimanche, emballer lundi dans des barquettes, et livrer mardi avec un camion frigo", précise celui qui a pu compter sur la générosité de commerces de la région. "On distribuera le trop restant à d’autres petits hôpitaux". Au menu ? "Du waterzooi de volaille avec du riz, très consistant et facile à réchauffer", et pour lequel 70 kg de volaille, 35 kg de riz, 330 kg de légumes et 100 litres de fond de volaille sont nécessaires.