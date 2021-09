Trooz Les premiers étaient installés sur la Grand’Rue, à Trooz ce mercredi matin…

Depuis les inondations, les demandes ont été nombreuses pour nos containers… et ici, ce marché passé avec la Région représente 750 containers spécifiquement configurés pour les commerçants"… Armand Prion est le directeur de la filiale liégeoise de Warsco, entreprise belge spécialisée dans les constructions modulaires. Depuis mi-juillet, ces containers, plus pratiques qu’harmonieux, trouvent dans les vallées dévastées par les inondations une utilité jamais égalée. Espace de travail, bâtiment scolaire ou même habitation… l’aspect pratique et peu coûteux de ces structures est exploité sous toutes ses facettes. "Nous sommes conscients du caractère dramatique de la situation, c’est aussi pourquoi nous voulons nous assurer nous-mêmes de la livraison et de la mise en place", poursuit Armand Prion, s’adressant au ministre-président Wallon Elio Di Rupo et au ministre de l’Économie, Willy Borsus.

Tous deux avaient fait le déplacement ce mercredi matin à Trooz, pour assister à la mise en place des premiers containers qui permettront donc à ces commerçants qui ont tout perdu de relancer leurs activités… Au total 750 modules préfabriqués d’une surface de 14 à 18 mètres carrés avec fenêtres, portes, éclairage et chauffage électrique vont donc pouvoir être fournis dans ces zones sinistrées. La Région prend en charge leur location, entre 200 et 300 euros par mois, en attendant la restauration des bâtiments endommagés.