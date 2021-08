Le tribunal correctionnel de Verviers a rendu son jugement dans le cadre d’une tentative de meurtre intervenue en octobre 2020, sur le chantier de la future mosquée de Malmedy. Les deux prévenus écopent de peines de 8 et 4 ans de prison.

Associés dans le cadre du chantier de la mosquée, les prévenus étaient accusés d’avoir tenté d’abattre, le 7 octobre 2020, deux ouvriers bulgares qui se plaignaient des conditions de travail. Une chasse à l’homme avait débuté durant la nuit et, vers 7h30, les hommes ont retrouvé les ouvriers sur le chantier de la mosquée.

Selon des témoins, alors que l’un des prévenus maintenait l’une des victimes, le second protagoniste avait pointé une arme sur sa tête et avait tiré à deux reprises. L’arme s’était enrayée et les coups de feu n’étaient pas partis. L’agresseur avait alors fait un nouvel essai en visant le genou de la victime, sous les yeux du second ouvrier, auquel ils auraient réservé le même sort, s’ils n’avaient pas été dérangés par des riverains.

Les deux hommes avaient été interpellés quelques heures plus tard à leur domicile respectif, dans le Limbourg flamand, avant d’être inculpés de tentative d’assassinat.

Dans son réquisitoire, le ministère public avait fait état d’un projet criminel bien établi. Du côté de la défense, on plaidait la légitime défense et l’acquittement des deux hommes. Une hypothèse que n’a pas suivie le tribunal qui a condamné les deux prévenus à des peines de huit et quatre ans de prison. Huit ans de prison pour celui qui a tiré et quatre pour son complice qui a maintenu la victime. Ce dernier bénéficie d’un sursis probatoire pour ce qui dépasse la détention préventive. L’arrestation immédiate du tireur a par contre été ordonnée par le tribunal.