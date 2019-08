Cela s'est passé ce jeudi à Oupeye.

Dès dimanche soir, les musulmans fêteront l'Aïd el-Kebir, communément appelée la Fête du sacrifice. Lors de cette fête, la coutume veut qu'on sacrifie une bête... le plus souvent, il s'agit d'un mouton et la tradition veut que l'opération soit menée sans étourissement.

Des règles existent toutefois aujourd'hui et, en Wallonie notamment, l'étourdissement est obligatoire. Tout comme le fait qu'il faille passer par un abattoir agréé.

C'est dans ce contexte et dans le cadre d'une enquête que, ce jeudi, la police de la Basse Meuse et l'Afsca ont mis la main, en collaboration avec l'association Animaux en Péril, sur des moutons destinés à un abattage illégal. Précisément, l’Afsca, la zone de police Basse-Meuse et 6 refuges pour Animaux de ferme (Animaux en Péril, Animal sans Toi…t, Le Rêve d’Aby, EquiChance, Help Animals, Tabula Rasa) se sont mobilisés pour prendre en charge 84 moutons et 2 boucs destinés à un abattage illégal…

Au sein de l'association Animaux en Péril, on se réjouit évidemment de ce sauvetage...

"Visiblement, cette personne détenait ses moutons et, selon les autorités, comptait bien les tuer dans sa propriété", explique Jean-Marc Montegnies, président de l'association. "Or au delà de l'étourdissement qui est obligatoire, il faut aussi savoir qu'il est interdit d'abattre des animaux à son domicile sauf lorsque ce sont de petits animaux, et pour sa consommation personnelle. Nous supposons qu'il n'allait pas manger 84 moutons".

Selon le président toujours l'homme n'en serait pas à sa première tentative. Les animaux ont été pris en charge par l'association qui, déjà annonce se constituer partie civile.

