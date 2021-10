Si cette bande transporteuse couverte longue de 1,7 km s’est intégrée dans le paysage, au point qu’on peut ne plus lui prêter attention à ce stade, elle n’est toutefois pas destinée à y rester… En effet, une fois le chantier pour lequel elle a été aménagée terminé, elle sera démantelée.

C’est en novembre 2016 qu’a débuté cet important chantier d’évacuation du terril du Hénâ, aux Awirs. Un terril qui résulte de l’entreposage, au fil des années, de cendres volantes issues de la combustion du charbon dans l’ancienne centrale électrique des Awirs.

Confronté à la nécessité d’évacuer le terril pour des raisons de sécurité, le propriétaire, Engie Electrabel, s’est alors associé aux entreprises cimentières CCB et CBR qui y voyaient l’opportunité de valoriser ces cendres en extrayant l’alumine qu’elles contiennent, l’un des éléments essentiels à la fabrication de clinker menant à la production de ciment.

200 000 t par an

En amont du lancement des opérations, il a d’abord fallu aménager cette bande transporteuse couverte depuis le terril jusqu’en bord de Meuse afin de procéder à l’acheminement par bateau des cendres vers les cimenteries de CBR et CCB à Lixhe, Antoing et Gaurain-Ramecroix.

Une collaboration qui permet non seulement de préserver les ressources naturelles, puisque l’alumine ne doit pas être extraite en carrière, mais aussi de réduire les émissions de CO2, gaz à effet de serre, étant donné que le transport par voie fluviale est moins polluant que par la route.

"Sur les 2,3 millions de tonnes de cendres à l’origine, nous en avons évacué à ce jour 860 000 tonnes, soit 37 %. L’évacuation est de l’ordre de 200 à 210 000 tonnes par an", précise Jean-Benoît Collée, administrateur délégué de Recybel, la société née de la volonté d’Engie Electrabel et des cimentiers CCB et CBR de recycler les déchets industriels issus de la production d’électricité.

Si le permis obtenu fixe la fin des opérations à 2030, Recybel se donne comme objectif octobre 2029 sachant qu’il conviendra, après l’évacuation des cendres, de démanteler les installations et réhabiliter la vallée du Hénâ, du nom du ruisseau s’écoulant à l’endroit et aujourd’hui comblé, en une zone propice au développement de la biodiversité.