Le CHU Walking Tour, c’est cette marche de 50 km reliant, au départ et à l’arrivée du site de Notre-Dame des Bruyères, les sites du CHU de Liège (NDB, Chaudfontaine, Esneux, Sart-Tilman) à travers les petits chemins de traverse dans la ceinture verte de Liège, chemins méconnus de la plupart des participants.

Selon les organisateurs, l’édition 2021 a tenu toutes ses promesses malgré les difficultés d’organisation générées d’abord par la crise sanitaire, qui empêchait de faire l’exercice en groupe élevé, puis par les inondations de la mi-juillet qui ont eu un impact sur le parcours à Chaudfontaine, à Hony, à Esneux, à Ham et à Chênée.

"Pour permettre l’organisation malgré le Covid, l’épreuve a été étendue, non plus sur un week-end, mais sur deux mois, du 13 mai au 13 juillet, expliquent les organisateurs. À la suite des inondations, nous avons adapté l’organisation (qui devait se dérouler jusqu’à fin août) : le parcours a été modifié pour éviter les zones sinistrées à Chaudfontaine, Hauster, Hony, Esneux, Ham et Chênée !"

Le CHU Walking Tour a été créé par l’équipe des kinés-ergothérapeutes de l’hôpital des Bruyères, un évènement bénéfique pour les participants et évidemment pour les associations soutenues.

Ainsi, plus de 860 marcheurs ont participé à la promenade, générant 36 000 € de recettes à répartir entre les deux associations retenues (Solidarité Dogon au Mali et Médecin du Désert, pour des missions au Bénin et au Burkina Faso) avec, en plus cette année, un don direct pour les sinistrés des inondations, membres du personnel CHU. Une magnifique opération.

"On retrouve dans cette organisation les valeurs qui nous tiennent à cœur : défi sportif accessible et adaptable, chacun à son niveau, promotion de l’activité physique sans esprit de compétition, découverte de notre belle région liégeoise par un tracé exceptionnel, solidarité team-building/convivialité et un atout pour l’institution CHU avec la symbolique de relier ses différents sites. Sans oublier le rôle sociétal par le soutien aux associations", conclut Philippe Bauvir, kiné-coordinateur de l’événement qui donne déjà rendez-vous en 2022. À l’année prochaine.